ИА «Ореанда-Новости» Как сообщают СМИ, беседа российского лидера с журналистом телеканала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на ТВ премию Emmy в категории "Живое интервью". За всю историю существования Fox News – это первая номинация подобного рода.

Конкуренцию интервью Путина Уоллесу составят ещё шесть интервью различных американских телеканалов с разными людьми.

Интервью, удостоенное столь серьёзной номинации, российский президент дал Fox News 16 июля 2018 года в Хельсинки. Ему предшествовала встреча с президентом США Дональдом Трампом. В ходе той встречи лидеры Америки и России единогласно заявили, что нацелены на улучшение отношений между двумя государствами. В случае, если это по каким-либо причинам не произойдёт, Трамп пообещал стать Путину «злейшим врагом».

Церемония вручения Emmy – 71-я по счёту - пройдёт 22 сентября в лос-Анджелесе.







