О разговоре Трампа и Салеха заявлено в канцелярии иракского президента.Трамп и Салех встретились на экономическом форуме, проходящем в Давосе.Также лидеры двух государств в ходе встречи отметили важность соблюдения требований граждан Ирака сохранить национальный суверенитет и обеспечить стабильность и безопасность.