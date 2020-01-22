ИА «Ореанда-Новости». Президентом Дональдом Трамп был обсужден с его коллегой из Ирака Бархамом Салехом  вывод иностранных войск с территории Ирака. О разговоре Трампа и Салеха заявлено в канцелярии иракского президента. 

Трамп и Салех встретились на экономическом форуме, проходящем в Давосе. 

В сообщении канцелярии президента Ирака заявлено, что на встрече лидеры двух стран поговорили о сокращении в Ираке количества иностранных военнослужащих.

Также лидеры двух государств в ходе встречи отметили важность соблюдения требований граждан Ирака сохранить национальный суверенитет и обеспечить стабильность и безопасность.