22.01.2020, 15:59
Иракский и американский президенты поговорили о выводе иностранных войск из Ирака
ИА «Ореанда-Новости». Президентом Дональдом Трамп был обсужден с его коллегой из Ирака Бархамом Салехом вывод иностранных войск с территории Ирака. О разговоре Трампа и Салеха заявлено в канцелярии иракского президента.
Трамп и Салех встретились на экономическом форуме, проходящем в Давосе.
В сообщении канцелярии президента Ирака заявлено, что на встрече лидеры двух стран поговорили о сокращении в Ираке количества иностранных военнослужащих.
Также лидеры двух государств в ходе встречи отметили важность соблюдения требований граждан Ирака сохранить национальный суверенитет и обеспечить стабильность и безопасность.
Трамп и Салех встретились на экономическом форуме, проходящем в Давосе.
В сообщении канцелярии президента Ирака заявлено, что на встрече лидеры двух стран поговорили о сокращении в Ираке количества иностранных военнослужащих.
Также лидеры двух государств в ходе встречи отметили важность соблюдения требований граждан Ирака сохранить национальный суверенитет и обеспечить стабильность и безопасность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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