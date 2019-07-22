Миллионы баррелей нефти из Ирана поступают на территорию Китайской Республики. Однако, власти как Ирана, так и Китая формально не нарушают санкционные предписания, опубликованные руководством Соединённых Штатов Америки.

В начале мая текущего года американские власти ввели запрет на приобретение иранской нефти. Однако, в Китай этот продукт всё же поступает и хранится на территории этой страны в так называемом «таможенном хранилище». Формально нефть не пересекает государственную границу и не зафиксировано в статье у китайских таможенников под названием «импорт». Поэтому юридически иранские и китайские власти не нарушают никаких предписаний – поставки нефти китайцам в таком формате не противоречат санкциям Соединённых Штатов Америки. Даже документально нефть всё ещё принадлежит Ирану.

Особенность сложившейся ситуации заключается в том, что некоторые китайские предприятия располагают в своей собственности определённые объёмы нефтепродуктов из Ирана. Эксперты говорят, что между Пекином и Тегераном теоретически может функционировать схема «нефть в обмен на инвестиции». Может ли считаться поставка нефти таким образом на территорию Китая нарушением американских санкций пока остаётся невыясненным делом. Однако, в случае, если Китай официальным способом зарегистрирует поставленную иранскую нефть, то избежать участи проверок со стороны соответствующих проверяющих органов им не избежать, утверждают специалисты. Поэтому оптимальным выходом для китайских властей является хранение иранской нефти в таможенных хранилищах.

Напомним, что американское руководство в прошлом году приостановило сотрудничество с Ираном в рамках ядерной программы, введя против него санкции.