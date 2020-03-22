ИА «Ореанда-Новости» . Лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что его страна отказывается от предложенной Соединёнными штатами помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Верховный иранский лидер отметил, что американская сторона и сама испытывает дефицит медицинских препаратов. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Али Хаменеи заявил, что предложение Штатов об оказании врачебной помощи Ирану выглядит «очень странным» на фоне дефицита медикаментов в США и обвинений американцев в создании пандемии.

«Во-первых, у вас у самих дефицит лекарств, как следует из поступающих в последнее время новостей. Во-вторых, Соединённые Штаты обвиняют в создании коронавирусной инфекции. Я не буду судить, насколько данные обвинения обоснованы, но пока подобные обвинения существуют, мы не будем принимать от вас помощь в борьбе с вирусом», - отметил глава Ирана.