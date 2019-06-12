ИА «Ореанда-Новости» США со временем будут терять свою силу, а потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк, полагает президент Ирана Хасан Рухани.

Глава государства отметил, что жизнь населения в Иране значительно улучшилась в сравнении с минувшим годом. При этом за последний месяц отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно обострились. Со стороны Америки были введены жёсткие санкции против основных сфер экономики Ирана.

Кроме того, Тегеран назвал США «государством – спонсором терроризма». Дональд Трамп при этом заявил, что намерен избежать вооружённого конфликта с Ираном, Тегеран также не намерен вступать в войну с Соединёнными штатами, однако продолжит оказывать сопротивление.