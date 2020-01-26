ИА «Ореанда-Новости». Глава МИД Ирана потребовал от американцев компенсации за понесённый ущерб из-за выхода из СВПД.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф потребовал от американской стороны выплаты Ирану компенсации за убытки, связанные с выходом США из СВПД. Зариф также заявил, что единственным возможным форматом переговоров со Штатами будет «группа 5+1», в которую включены Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и США.

Зариф считает, что Трампу нужны переговоры с Ираном только ради утоления «своей жажды».

Ранее премьер Великобритании допустил возможную замену Совместно всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе на новый договор, который будет составлен на условиях Дональда Трампа. Это соглашение получило название «сделка Трампа».