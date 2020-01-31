31.01.2020, 10:46
Иранские власти осудили санкции США и назвали их бесполезными
ИА «Ореанда-Новости». Абасс Мусави, представляющий МИД Ирана заявил, что американские санкции в отношении Али Акбара Салехи, стоящего во главе Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ), не могут повлиять на иранскую ядерную программу.
Американскими властями в четверг были расширены санкции против Тегерана. Вашингтон ввёл ограничительные меры против ОАЭИ и его главы. Заявлено о заморозке их активов на всей территории американского государства.
Мусави назвал Салехи выдающимся политиком и учёным, санкции против которого связаны с тем, что американские власти отчаялись повлиять на Тегеран.
По словам Мусави, санкции Вашингтона не способны повлиять на мирную ядерную программу Ирана.
Он считает, что политика США "максимального давления" по отношению к Ирану в последнее время находится в тупике.
Американскими властями в четверг были расширены санкции против Тегерана. Вашингтон ввёл ограничительные меры против ОАЭИ и его главы. Заявлено о заморозке их активов на всей территории американского государства.
Мусави назвал Салехи выдающимся политиком и учёным, санкции против которого связаны с тем, что американские власти отчаялись повлиять на Тегеран.
По словам Мусави, санкции Вашингтона не способны повлиять на мирную ядерную программу Ирана.
Он считает, что политика США "максимального давления" по отношению к Ирану в последнее время находится в тупике.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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