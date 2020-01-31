Американскими властями в четверг были расширены санкции против Тегерана. Вашингтон ввёл ограничительные меры против ОАЭИ и его главы. Заявлено о заморозке их активов на всей территории американского государства.Мусави назвал Салехи выдающимся политиком и учёным, санкции против которого связаны с тем, что американские власти отчаялись повлиять на Тегеран.По словам Мусави, санкции Вашингтона не способны повлиять на мирную ядерную программу Ирана.Он считает, что политика США "максимального давления" по отношению к Ирану в последнее время находится в тупике.