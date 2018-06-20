

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Впервые с 1979 года, как завершилась Исламская революция в Тегеране, власти позволили мужчинам и женщинам наблюдать за игрой национальной команды против Испании. Крупнейший футбольный стадион Тегерана принял тысячи женщин и мужчин впервые после исламской революции 1979 года.

Ворота столичного стадиона «Азади» на 100 000 мест открыли 22:30 по местному времени, где будут транслировать прямой эфир с игры Ирана, возглавляющего группу B после победы над Марокко, и Испании. Первую игру местным жителям также обещали транслировать на стадионе, однако за несколько часов до начала перенесли просмотр в кинотеатры. После победы сборной Ирана в первой игре, болельщики, включая женщин, вышли на центральные улицы города и устроили стихийные празднования, что, в результате, подтолкнуло местные власти допустить женщин на просмотры игр под открытым небом. Более 10 000 билетов были выставлены на продажу менее чем за два евро и были проданы за считанные часы.



Член парламента Тайбех Сиавоши, которая долгое время проводила кампанию за то, чтобы женщины могли смотреть матчи в прямом эфире на стадионах, сказала, что она надеется, что это решение откроет путь к более широкому изменению политики.

«После того, как зрители проявили уважение к правилам, мы надеемся, что можно будет транслировать игру между Ираном и Португалией на том же стадионе (в следующий понедельник)», - сказала Тайбех Сиавоши.



Многие иранские священнослужители выступают против посещения женщинами футбольных матчей, заявляя, что их нужно защищать от мужской атмосферы, хотя это решение часто критикуют со всего политического спектра.

