ИА "Ореанда-Новости" Лидеры стран-участниц саммита «большой семёрки» договорились о совместном обсуждении вопроса наращивания ядерного потенциала иранскими властями. Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон.

Совместно обсуждать иранское досье будут государства G7. Согласие всех участников саммита, проходившего в текущем году во французском городе Биарицце, достигнуто по двум основным вопросам. Во-первых, G7 выступают против обладания Ираном ядерным оружием, во-вторых, приоритетной задачей остаётся стабилизация обстановки на территории Ближнего Востока, в целом. Напомним, что остальные члены G7 выступили с предложением делегировать полномочия французскому лидеру. Эмманюэль Макрон должен был донести иранскому руководству позицию, единую для всех стран «большой семёрки». В результате Макрон заявил, что вести диалог с Исламской Республикой от имени всей G7 является значимым решением в деле рассмотрения иранского досье. В целом, страны саммита выработали ряд действий, призванных помирить позиции противоборствующих стран. У G7 есть для Ирана сообщение, в котором все страны-участницы саммита разделяют общие позиции по этому делу.

Стоит отметить, что американский президент Дональд Трамп, в целом, разделяет позицию Макрона по вопросам ядерного вооружения Ирана. Однако, Трамп отметил, что у Соединённых Штатов Америки есть собственное видение ситуации на Ближнем Востоке – Америка выступит со своей инициативой в этом деле. В прошлом году Штаты прекратили сотрудничать с Ираном ввиду разногласий по ядерной сделке.

Напомним, что в этом году саммит «большой семёрки» проходит во Франции. Сама страна является председательствующей в данном мероприятии.



