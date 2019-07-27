132 года назад окулист Людвиг Маркович Заменгоф создал знаковую систему, которая помогала бы людям всего мира общаться друг с другом, независимо от национальности.

Само название искусственного языка ведёт своё начало от опубликованного Заменгофом собственного первого труда, подписанного псевдонимом «Эсперанто», что означало «Надеющийся». Это труд был своего рода первым учебником по искусственному языку. Два года Людвиг Заменгоф пытался найти издательство, которое бы рискнуло выпустить эту книгу. В результате, типография Кельтера, расположенная на территории Варшавы, выпустило труд Заменгофа в 1887 году. Именно этот год и считается годом рождения искусственного языка. Кстати, в Российской империи учебник также вышел в свет в количестве трёх тысяч экземпляров.

Искусственный язык эсперанто, несмотря на то, что изначально идея всеобщего языка казалась привлекательной, не утверждён ни одним государством в мире на официальном уровне. В 20-х годах прошлого века Французская академия наук выступила с заявлением рекомендовать этот язык к принятию, однако, никаких решительных действий со стороны правительств мировых стран не произошло. Позднее ЮНЕСКО выступило с инициативой ввести обучение этого языка в школьных учебных заведениях и использовать эсперанто в рамках проведения конференций, симпозиумов или форумов международного масштаба.

В настоящий момент около двух миллионов людей в мире говорит на этом языке. Для детей, родившихся в интернациональных семьях, эсперанто является практически родным языком. По результатам Всероссийской переписи населения, проводившейся в 2010 году, 992 человека указали, что владеют этим языком.