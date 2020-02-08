ИА «Ореанда-Новости» . Ирина Морозюк, жена полузащитника сборной Украины, может попасть в тюрьму за исполнение гимна страны в нижнем белье. Такое заявление сделал юрист из Украины Юрий Юрченко.

Недавно в своём инстаграм-аккаунте Морозюк опубликовала видеозапись, на которой поёт украинский гимн в непристойном виде. Подобные действия теперь грозят девушке статьёй уголовного законодательства.

Согласно Уголовному кодексу Украины надругательство над символикой государства, в том числе, над гимном, может повлечь за собой ответственность в виде большого штрафа, ареста до полугода или лишения свободы на срок до 3-х лет.