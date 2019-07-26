Это стало возможным благодаря действующему телескопу под названием TESS.

Новому космическому объекту присвоено наименование DS Tuc Ab. Новой обнаруженной планете менее пятидесяти миллионов лет, этот возраст считается своего рода «подростковым» для таких космических объектов. В настоящее время планета всё ещё находится в стадии сжатия. Экзопланета расположена, по меркам космического пространства, недалеко от Земли. Чтобы достигнуть её поверхности, необходимо преодолеть сто пятьдесят световых лет. Близость планеты к Земле позволит космическим телескопам изучить состав её атмосферы, что приведёт в конечном итоге к исследованию эволюционного пути развития планетных систем.

Дартмутские учёные во главе с руководителем группы Элизабет Ньютон обработали сведения, полученные в ходе анализа наблюдений орбитального телескопа TESS. Эти сведения датированы ноябрём прошлого года. Эти данные подтвердились сведениями другого космического телескопа под названием «Спицер». Кроме того, британские исследователи использовали наблюдения нескольких обсерваторий, расположенных на земной поверхности. Результаты оказались следующими. Радиус обнаруженной планеты DS Tuc Ab составляет около пяти с половиной радиуса планеты Земля. Планета настолько молода, что всё ещё продолжает сжиматься из-за остывания её недр. Кроме того, это может привести к тому, что в более старшем возрасте планета может потерять массу. Планета проходит путь вокруг Солнца за чуть более восьми дней на Земле, а равновесная температура составляет около 850 кельвинов (или 577 градусов по Цельсию).