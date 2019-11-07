ИА «Ореанда-Новости». Американский истребитель выронил учебный снаряд во полёта над Японией.

Военное командование США в Японии сообщило об этом в Twitter.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта американской авиации. Истребитель ВВС США F-16 потерял ракету над префектурой Аомори Японии. Ракета приземлилась в частном секторе, в селе Роккасё. Оно находится в некотором расстоянии от зоны проведения полётов.

Со японской стороны нет никаких данных о пострадавших и ущербе.

Подобные случаи «столкновения» происходили между странами неоднократно. В последний раз это произошло в августе этого года, когда транспортный вертолёт США «случайно выронил» в море у берегов Окинавы пластиковый иллюминатор.