ИА «Ореанда-Новости». С будущего года россияне смогут получить шенгенскую визу сразу на пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на генконсула Италии Франческо Форте.



Отмечается, что итальянские визы будут выдавать сроком на год, два или пять лет. Больше не будет виз на три или четыре года.



Известно также, что в прошлом году генконсульство Италии в Москве выдало россиянам около 470 тысяч виз, при этом число российских туристов, посетивших Италию, составило примерно 680 тысяч человек.