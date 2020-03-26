Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на самой онлайн-встрече, посвящённой решению проблем по пандемии COVID-19.Италия является наиболее пострадавшей страной из стран ЕС. В ней насчитывается около 80 тыс заболевших и 8 тыс летальных исходов.