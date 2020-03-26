26.03.2020, 23:40
Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС
ИА «Ореанда-Новости». Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на самой онлайн-встрече, посвящённой решению проблем по пандемии COVID-19.
Ранее Риму удалось исключить из проекта заключающего документа упоминания о Европейском механизме стабильности в качестве инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с эпидемией. Италия является наиболее пострадавшей страной из стран ЕС. В ней насчитывается около 80 тыс заболевших и 8 тыс летальных исходов.
Ранее Риму удалось исключить из проекта заключающего документа упоминания о Европейском механизме стабильности в качестве инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с эпидемией. Италия является наиболее пострадавшей страной из стран ЕС. В ней насчитывается около 80 тыс заболевших и 8 тыс летальных исходов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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