20.12.2019, 14:17
Италия решила передать американским властям арестованного российского топ-менеджера
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Италии постановил выдать властям США гражданина России Александра Коршунова, работавшего на должности директора по развитию бизнеса в "Объединённой двигателестроительной корпорации". Об этом передает ТАСС, которое ссылается на Джана Доменико Кайяцца - адвоката россиянина.
Адвокат заявил о решении суда об экстрадиции Коршунова. По его словам, у защиты есть 15 дней на то, чтобы на это решение подать апелляцию.
30 августа Коршунов был задержан в аэропорту города Неаполя. Основанием для задержания россиянина стал международный ордер, выданный американскими властями. 5 сентября в Минюсте США сделали заявление о том, что Коршунов якобы планировал украсть коммерческие тайны компании General Electric. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы.
В МИД России в связи с этой ситуацией заявили, что власти США руководствуются в этом деле политическими мотивами.
Адвокат заявил о решении суда об экстрадиции Коршунова. По его словам, у защиты есть 15 дней на то, чтобы на это решение подать апелляцию.
30 августа Коршунов был задержан в аэропорту города Неаполя. Основанием для задержания россиянина стал международный ордер, выданный американскими властями. 5 сентября в Минюсте США сделали заявление о том, что Коршунов якобы планировал украсть коммерческие тайны компании General Electric. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы.
В МИД России в связи с этой ситуацией заявили, что власти США руководствуются в этом деле политическими мотивами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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