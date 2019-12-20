Суд в Италии постановил выдать властям США гражданина России Александра Коршунова, работавшего на должности директора по развитию бизнеса в "Объединённой двигателестроительной корпорации". Об этом передает ТАСС, которое ссылается на Джана Доменико Кайяцца - адвоката россиянина.30 августа Коршунов был задержан в аэропорту города Неаполя. Основанием для задержания россиянина стал международный ордер, выданный американскими властями. 5 сентября в Минюсте США сделали заявление о том, что Коршунов якобы планировал украсть коммерческие тайны компании General Electric. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы.В МИД России в связи с этой ситуацией заявили, что власти США руководствуются в этом деле политическими мотивами.