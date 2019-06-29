ИА «Ореанда-Новости». В Италии женщина на 27 часов застряла в лифте. От обезвоживания её спасла бутылка вина.



Инцидент произошёл, когда женщина везла на лифте ящик вина в подвал старого дома. Кабина лифта застряла, женщина звала на помощь, но её никто не услышал.



Чтобы спастись от обезвоживания, итальянка стала пить вино, открыв одну из бутылок. На следующий день её дочь, начав беспокоиться по поводу пропавшей матери, вызвала спасателей.

