ИА «Ореанда-Новости». Женщина, по мнению врачей заразившаяся коронавирусом, сбежала из больницы города Зальцбург. Об этом сообщил австрийский телеканал OE24.

Из инфекционного отделения медицинского учреждения 31-летняя пациентка скрылась минувшей ночью 5 февраля. Мотивы побега женщины из больницы местные средства массовой информации не уточнили.

К поискам пациентки были привлечены сотрудники полиции Австрии, которые в скором времени нашли беглянку в её домовладениях.

Напомним, что эпидемия опасного вируса постепенно охватывает все большее количество человек из разных стран мира. Немного ранее жительница Азии позвонила в больницу с жалобой на кашель, проблемы с дыханием и плохое самочувствие. Госпитализировавшие женщину медики уже исключили обычный грипп или ОРВИ.