ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Гавайях уже пять недель действует вулкан Килауэа. Его извержение спровоцировало на острове дождь, но не обычный, а из драгоценных камней. Их сейчас собирают по улицам и пляжам местные жители.

Гавайцы начали находить в центре города и на пляжах камни оливин, это зеленоватые драгоценные камни, залежи которых обычно находятся в вулканических породах. Их вызволило извержение, учёные проверили состав лавы Килауэа и подтвердили, что находки оказались на острове по причине извержения лавы.

Дело в том, что в лаве много этих оливин, а когда лава распадается от неё остаются камушки. Это заключение констатировал геолог местного университета по имени Шерил Гансеки.

При этом местные жители уверили, что у них настоящий драгоценный дождь. Кстати, эти оливины можно продать за 450 долларов. Это цена за один карат, при условии высокого качества камня.

Эти камни самые распространённые среди тех, которые находятся на глубине 400 километров. Обычно их находят в «вулканических бомбах», что представляют из себя вкрапления в лаву. А если базальтовая лава с оливинами находится на пляже, вода постепенно разрушает базальтовую лаву, оставляя только эти драгоценные камни. Так получается зеленовато-жёлтый песок из оливин.

Напомним, извержение вулкана принесло гавайцам не только драгоценный дождь, но и жертвы. Так после извержения Фуэго Гавайи потеряли 192 человека – он стали жертвами стихийного бедствия.

А лава Килауэа уничтожила пресноводное озеро, оно просто испарилось. Сама территория увеличилась и даже стала собственностью государства, но будет непригодна несколько лет. Извержение случилось 3 мая. Лава уничтожила не менее шести сотен домов и построек, люди остались без жилья. Большая часть туристической зоны острова также была уничтожена. А когда лава попала в океан, над территорией поднялось токсичное облако.





Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t