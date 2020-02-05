ИА «Ореанда-Новости». По сообщению российского посольства в Токио, в настоящее время на борту заражённого судна Diamond Princess находятся около 3700 человек, в том числе 24 гражданина России. Корабль был остановлен властями Японии после выявления у нескольких пассажиров заражения коронавирусом.

Новой формой пневмонии заражены десять пассажиров лайнера. Для недопущения дальнейшего распространения болезни все пассажиры и члены экипажа судна помещены на карантин, медики проводят тщательный медицинский осмотр.

Как сообщили «Интерфакс», российские дипломаты уже связались с согражданами, чтобы убедиться, что они обеспечены должным питанием и медицинской помощью. По их данным, среди россиян на лайнере не обнаружено заболевших.