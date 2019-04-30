ИА «Ореанда-Новости» В киевском аэропорту Борисполь транслировался видеоролик, на котором на карте Украины отсутствовал Крым. В результате этого нацполиция страны возбудила уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом рассказали в пресс-службе управления нацполици по Киевской области.

С заявлением о том, что в воздушной гавани транслируется запись, где Крыма нет на карте Украины, в правоохранительные органы обратился один из пассажиров.

По предварительным данным, следствие установило, что этот ролик в Борисполе разместили по указанию министерства информационной полиции.