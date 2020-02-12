ИА «Ореанда-Новости».Австралия определила 113 видов животных, которые нуждаться в «экстренной помощи». Их численность значительно сокращена, а места обитания разрушены недавними лесными пожарами.

Однако приятным сюрпризом, по заявлению правительства, стало то, что пожары не привели к вымиранию каких-либо животных.

Коалы и кенгуру, а также птицы, рыбы и лягушки относятся к числу тех, кто больше всего нуждается в помощи, заявили эксперты. Почти все виды в списке потеряли по крайней мере 30% своей среды обитания на юге и востоке.

Напомним, исследователи ранее подсчитали, что более 1 миллиарда животных, возможно, погибли в пожарах, которые выжгли большие участки лесов Австралии.