ИА «Ореанда-Новости» По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан», приближающийся к юго-восточному побережью страны, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Ураган находится на расстоянии около 250 километров восточнее города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и перемещается на запад со скоростью около 2,2 метров в секунду. Максимальная скорость ветра в зоне катаклизма превышает 82,7 метров в секунду.

По прогнозу метеорологов до побережья Флориды «Дориан» доберётся к вечеру 2 сентября. Власти распорядились об эвакуации около 148,5 тысяч жителей региона.

Ранее распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов было отдано губернатором штата Южная Каролина Генри Макмастером. Оно касается около 1 миллиона граждан.

Аналогичный приказ губернатора Брайана Кемпа действует в штате Джорджия.

Режим чрезвычайной ситуации введён в трёх указанных штатах, а также в Северной Каролине.