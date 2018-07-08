



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В варшавском аэропорту имени Шопена произошла утечка токсичного вещества. В результате четырнадцать человек были госпитализированы. В настоящее время они находятся под наблюдением медицинских работников. Люди, которые пострадали от утечки химикатов, пожаловались докторам на тошноту и непрекращающиеся головные боли.

По информации, предоставленной варшавскими средствами массовой информации, источником утечки является бочка, наполненная фенилацетонитрилом, которая не была герметична и пропускала отравляющее вещество. Бочек с этим органическим веществом в помещение находилось более тридцати. Все, кроме одной, были закрыты. Инцидент произошёл в грузовом терминале аэропорта Варшавы.





В настоящее время на месте происшествия работу проводят около десяти расчётов экстренных служб. Команда варшавской пожарной службы обработала здание аэропорта реагентами, надев на себя специальные защитные костюмы. Причины происшествия будут установлены специализированная группа химического и экологического надзора.





Представители аэропорта им. Шопена подчеркнули, что график работы аэропорта остаётся неизменным. Пассажиры могут не беспокоиться, так как их жизни ничего не угрожает, так как ситуация находится под контролем местных спасательных служб. Действие отравляющего вещества нейтрализуется антидотом.





Отметим, что фенилацетонитрил (цианистый бензил) применяется в фармацевтической промышленности для того, чтобы синтезировать определённые лекарства. При горении производит смертельный яд — синильную (цианистоводородную) кислоту. На территории Российской Федерации вещество относится к классу прекурсоров, его оборот частично ограничен. Данный химикат вызывает раздражение кожи и глаз.