ИА «Ореанда-Новости». Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания считает, что в республике проблемы во всех сферах. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Бжания отметил, что проблемы есть в здравоохранении, культуре, правоохранении, спорте.

Ранее он совершил первые кадровые перестановки на посту лидера Абхазии. Так, он назначил главой правительства республики Александра Анкваба, который ранее был президентом страны.

Бжания уточнил, что остальные кадровые назначения ещё определяются.

В Абхазии состоялись выборы президента. Сегодня ЦИК объявил окончательные итоги голосования, в которых победил Аслан Бжания, набрав 56,5% голосов.