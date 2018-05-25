ОРЕАНДА-НОВОСТИ Израильская администрация направила Европейскому Союзу заявление с требованием прекратить денежную поддержку некоторых негосударственных компаний, которые могут содействовать проведению бойкота, направленного против еврейской страны.

Ближневосточная страна попала под лавину критики за последние инциденты, произошедшие на границе палестинских автономий. Представитель Министерства по стратегическим делам Израиля заявил, что некоторые европейские страны нарушили ими же разработанную стратегию борьбы с финансированием терроризма. Еврейская страна надеется, что члены Европейского Союза будут работать с абсолютной честностью и обозначат объёмы финансирования организациям, связанным с бойкотом Израиля и многочисленными конфликтами с палестинским народом.

В ведомстве даже разработали предположительный список таких компаний. Он будет направлен руководству ЕС по делам безопасности. Какие именно предприятия туда вошли, не разглашается. Всего заявлено, что указанные организации получили около пяти миллионов евро от европейцев.

При этом, официальный представитель Тель-Авива хочет привлечь внимание общественности к тому вопросу, что средства европейских налогоплательщиков направляются в руки людей, которые являются террористами или их пособниками.

Министерство иностранных дел Израиля просит принять результаты исследования к самому пристальному вниманию европейских политиков и полностью прекратить денежные вливания в фирмы, которые могут оказывать существенную роль в разрушении международной безопасности.

Евросоюз отреагировал на израильские обвинения и уверил, что полностью контролирует все свои финансовые активы, может проследить их перемещения, а так же полностью уверен в своих контрагентах.

"Мы, конечно, рады рассмотреть любые соответствующие данные о деятельности, которая финансируется ЕС. Деньги из бюджета ЕС могут быть потрачены только на цели, для достижения которых был заключен договор, по строгим правилам прозрачности", - поясняется в заявлении ЕС.

Как объясняют эксперты, одной из компаний, указанных в списке, может быть Norwegian People's Aid, которая получила финансовую помощью в 2016 году в размере 1,7 миллионов евро. Она была обвинена в США за связи с ХАМАС и "Народным фронтом освобождения Палестины". Вашингтон и Брюссель классифицировали эти группы как террористические организации.