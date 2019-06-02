ИА «Ореанда-Новости» . Израиль атаковал установки ПВО Сирии в ответ на обстрел, заявили 2 июня израильские военные.

«Самолёты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2».

По данным сирийского агентства Sana, в результате атаки погибли трое военных армии Сирии, ещё семь пострадали. Также нанесен материальный ущерб. Накануне вблизи горы Хермон на территории Голанских высот, контролируемой Израилем, разорвались два снаряда, выпущенные с сирийской территории.

Напомним, 27 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении установки ПВО Сирии. По словам политика, таким образом Израиль показал, что не потерпит «агрессии против себя».

«Некоторое время назад сирийские военные пытались сбить израильский самолёт, но им это не удалось. ВВС в ответ уничтожили пусковую установку, из которой велся огонь. Наша политика ясна: мы не потерпим никакой агрессии», — цитирует ТАСС Нетаньяху.

Накануне также стало известно, что армия Израиля нанесла ракетные удары по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Ранения получили несколько человек. При этом, по словам израильских военных, сирийские ПВО открыли огонь по истребителям «во время рутинного полёта» над территорией еврейского государства.



