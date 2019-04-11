ИА «Ореанда-Новости» Израильский космический аппарат «Берешит» достиг поверхности Луны, однако связь с ним была потеряна, и затем он разбился.

По имеющимся данным, в процессе посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны возникли проблемы с работой основного двигателя и системой связи, в частности с передачей данных телеметрии. «Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», – сказал один из руководителей миссии.

Таким образом, Израиль пока не смог стать четвёртым после СССР, США и Китая – стран, которым удалось достичь поверхности спутника нашей планеты.



