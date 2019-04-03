В начале марта поступила информация о жительнице американсого города Медфор штат Орегон, узнавшей о своей беременности во время родов. Женщина прибыла в клинику с жалобами на боль в почках. После проведения ультразвукового исследования выяснилось, что американка находится на 40 неделе беременности и у неё началась родовая деятельность.