03.04.2019, 17:13
Женщина узнала о беременности во время родов.
ИА «Ореанда-Новости»
В начале марта поступила информация о жительнице американсого города Медфор штат Орегон, узнавшей о своей беременности во время родов. Женщина прибыла в клинику с жалобами на боль в почках. После проведения ультразвукового исследования выяснилось, что американка находится на 40 неделе беременности и у неё началась родовая деятельность.
В начале марта поступила информация о жительнице американсого города Медфор штат Орегон, узнавшей о своей беременности во время родов. Женщина прибыла в клинику с жалобами на боль в почках. После проведения ультразвукового исследования выяснилось, что американка находится на 40 неделе беременности и у неё началась родовая деятельность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии