Мнения россиян представлены в опросе сервиса OneTwoTrip, рассказывает RT.Исходя из результатов опроса,При этом 83,2 процента респондентов сказали, что ими соблюдаются все правила профилактики распространения коронавируса, которые рекомендованы ВОЗ.Помимо этого, большинство путешественников, 74,1 процента, предполагают, что у них получится уехать в отпуск в другие страны уже осенью этого года.