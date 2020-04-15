15.04.2020, 16:06
Жители России дали прогноз относительно сроков окончания режима самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Туристами из России были высказаны предположения относительно того, в какие сроки произойдёт снятие ограничений, которые введены в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Мнения россиян представлены в опросе сервиса OneTwoTrip, рассказывает RT.
Исходя из результатов опроса, практически все жители РФ, девяносто шесть процентов, заявили о своей уверенности в том, что режим самоизоляции завершится позже мая. При этом 83,2 процента респондентов сказали, что ими соблюдаются все правила профилактики распространения коронавируса, которые рекомендованы ВОЗ.
Большинство туристов, 88,4 процента, находятся в городе. 11,6 процента сказали, что находятся в настоящий момент на даче.
Помимо этого, большинство путешественников, 74,1 процента, предполагают, что у них получится уехать в отпуск в другие страны уже осенью этого года.
Исходя из результатов опроса, практически все жители РФ, девяносто шесть процентов, заявили о своей уверенности в том, что режим самоизоляции завершится позже мая. При этом 83,2 процента респондентов сказали, что ими соблюдаются все правила профилактики распространения коронавируса, которые рекомендованы ВОЗ.
Большинство туристов, 88,4 процента, находятся в городе. 11,6 процента сказали, что находятся в настоящий момент на даче.
Помимо этого, большинство путешественников, 74,1 процента, предполагают, что у них получится уехать в отпуск в другие страны уже осенью этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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