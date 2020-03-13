ИА «Ореанда-Новости» . Во Вьетнаме были спасены трое жителей России, находившихся на самодельном водном судне посередине водоёма. По сообщению издания «VNExpress», инцидент произошёл в провинции Кьензянг 13 марта, в пятницу.

Дрейфующих на самодельном плоту людей заметили местные жители. За «штурвалом» плавательного средства находились трое россиян: Сергей Борисов, Николай Григорьев и Анна Косолапова.