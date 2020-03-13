13.03.2020, 16:58
Жители Вьетнама спасли дрейфовавших на самодельном плоту россиян
ИА «Ореанда-Новости». Во Вьетнаме были спасены трое жителей России, находившихся на самодельном водном судне посередине водоёма. По сообщению издания «VNExpress», инцидент произошёл в провинции Кьензянг 13 марта, в пятницу.
Дрейфующих на самодельном плоту людей заметили местные жители. За «штурвалом» плавательного средства находились трое россиян: Сергей Борисов, Николай Григорьев и Анна Косолапова.Несмотря на то, что туристы стали уверять спасателей в своей способности самостоятельно починить плот, вьетнамцы приняли решения доставить их на землю, после чего передали россиян местным властям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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