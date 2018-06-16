ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Человек по праву считает себя царём зверей, способного обуздать саму матушку природу. Однако как говорилось в одном одноимённом мультике «Тайна третьей планеты»: «Правда животные об этом не знают». Женское тело, принадлежащее жительнице Индонезии, было найдено внутри желудка 8-метрового питона. Происшествие произошло на острове Сулавеси. Информация о произошедшем стала известна благодаря заявлению индонезийского отдела полиции.

Местная жительница 54 лет Ва Тиба исчезла в четверг поздним вечером. В последний раз её видели по дороги к своим посадкам, которые находились в километре от её дома. Её семья заметила исчезновение, когда женщина не вернулась ранним утром следующего дня, как она это обычно делала до этого. Её сестра решила сама отыскать женщину, однако на предположительном месте исчезновения обнаружила лишь следы пропавшей, её обувь, мачете и фонарь.

В результате члены семьи были вынуждены обратится с призывом помощи к местным жителям. По истечению пары часов поисковая команда обнаружила гигантского питона. Его огромное брюхо говорило о явно большом улове, которое животное намеревалось долго переваривать. Было принято решение убить животное и вспороть ему живот. В нём то и была обнаружена пропавшая.

Схожий случай относительно недавно произошёл в Сулавеси. Там 7-ми метровый питон так же поймал и проглотил местного фермера.

Питон является представителем семейства неядовитых змей. Он насчитывает 9 родов и 41 вид. Впрочем, это только те, которые удалось найти на сегодняшний день. Живут они как правило в тропических лесах, саваннах и болотистых местностях. Ещё небольшое количество данного вида змей обитает в пустынях. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть питоны прекрасные пловцы и прекрасные скалолазы. Они способны забираться, как и на деревья, так и на скалы. В их рацион пищи как правило входят млекопитающие. Однако они вполне могут полакомится птицами или земноводными. Крупную добычу они вначале пытаются удушить, а потом поедают и переваривают до 1 года 5 месяцев.