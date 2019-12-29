29.12.2019, 07:39
Жителям России дали советы о том, какие продукты выбрать к новогоднему столу
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали о том, какие продукты желательно выбрать россиянам к новогоднему столу. Об этом говорится в материале "Известий".
Эксперты отмечают, что рыбу, которая лежит без упаковки на льду, сырой употреблять нельзя. Нельзя также её солить самостоятельно. Они заявляют, что продукцию, которая не имеет вакуумной упаковки, нужно обработать термически.
Также заявлено о том, что майонез в своём составе должен иметь не менее 60 процентов жиров.
Специалистами сказано, что при замене оливковым маслом майонеза калорийность праздничных блюд не снизится.
Специалисты советуют соотечественникам соблюдать последовательность употребления алкогольных напитков. Они заявляют, что нельзя к слабому алкогольному напитку переходить после употребления более крепкого алкогольного. Учёные предупреждают также, что нельзя пить много шампанского, поскольку этот напиток повышает кислотность желудка.
По словам специалистов, в праздники желательно ограничить потребление копчёных продуктов.
Кроме того, они говорят, что пищу поглощать нужно медленно, переходя от продуктов растительных к животным.
Эксперты отмечают, что рыбу, которая лежит без упаковки на льду, сырой употреблять нельзя. Нельзя также её солить самостоятельно. Они заявляют, что продукцию, которая не имеет вакуумной упаковки, нужно обработать термически.
Также заявлено о том, что майонез в своём составе должен иметь не менее 60 процентов жиров.
Специалистами сказано, что при замене оливковым маслом майонеза калорийность праздничных блюд не снизится.
Специалисты советуют соотечественникам соблюдать последовательность употребления алкогольных напитков. Они заявляют, что нельзя к слабому алкогольному напитку переходить после употребления более крепкого алкогольного. Учёные предупреждают также, что нельзя пить много шампанского, поскольку этот напиток повышает кислотность желудка.
По словам специалистов, в праздники желательно ограничить потребление копчёных продуктов.
Кроме того, они говорят, что пищу поглощать нужно медленно, переходя от продуктов растительных к животным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии