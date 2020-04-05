05.04.2020, 20:59
Жителям России рассказали, кому необходимо носить маски
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телевизионного канала "Россия 1", что большинству жителей Россий не нужно носить маски, обладающие высокой степенью защиты.
По словам Поповой, для профилактики инфицирования коронавирусом врачам-инфекционистам необходимы полностью изолирующие маски-респираторы. Она также сказала, что тем, кто работает в продовольственных магазинах, можно носить модели попроще.
При этом главой ведомства было заявлено, что маска не нужна тем, кто сидит дома на самоизоляции.
Однако, когда люди, которые находятся на самоизоляции, выходят на улицу, им нужно закрывать рот и нос.
По словам Поповой, для профилактики инфицирования коронавирусом врачам-инфекционистам необходимы полностью изолирующие маски-респираторы. Она также сказала, что тем, кто работает в продовольственных магазинах, можно носить модели попроще.
При этом главой ведомства было заявлено, что маска не нужна тем, кто сидит дома на самоизоляции.
Однако, когда люди, которые находятся на самоизоляции, выходят на улицу, им нужно закрывать рот и нос.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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