По словам Ледженда, теперь его будут разбирать по частям, чтобы узнать, действительно ли он самый сексуальный мужчина в мире. Он заявил, что на него теперь будет оказываться огромное давление.Жена певца Кристин Тейген, узнав об этой новости, обновила свой аккаунт в Twitter, написав, что делит постель с самым сексуальным мужчиной на планете. Также она заявила о том, что самый сексуальный мужчина Земли только что угостил её сэндвичем с беконом.