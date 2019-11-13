13.11.2019, 11:39
Журнал People рассказал о том, кто сегодня является самым сексуальным мужчиной в мире
ИА «Ореанда-Новости». Журнал People посчитал, что певец Джон Ледженд является самым сексуальным мужчиной на планете. Сам Ледженд на эту новость отреагировал словами, что это одновременно волнительно и пугающе для него.
По словам Ледженда, теперь его будут разбирать по частям, чтобы узнать, действительно ли он самый сексуальный мужчина в мире. Он заявил, что на него теперь будет оказываться огромное давление.
Жена певца Кристин Тейген, узнав об этой новости, обновила свой аккаунт в Twitter, написав, что делит постель с самым сексуальным мужчиной на планете. Также она заявила о том, что самый сексуальный мужчина Земли только что угостил её сэндвичем с беконом.
По словам Ледженда, теперь его будут разбирать по частям, чтобы узнать, действительно ли он самый сексуальный мужчина в мире. Он заявил, что на него теперь будет оказываться огромное давление.
Жена певца Кристин Тейген, узнав об этой новости, обновила свой аккаунт в Twitter, написав, что делит постель с самым сексуальным мужчиной на планете. Также она заявила о том, что самый сексуальный мужчина Земли только что угостил её сэндвичем с беконом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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