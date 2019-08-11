Такое заявление сделала журналистка по имени Нелли Ковальская.

Нелли Ковальская заявила, что неприятный инцидент случился во время проведения встречи Владимира Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Представители пресс-службы администрации украинского президента отнеслись по отношению к журналистам по-хамски. Они в грубой форме потребовали покинуть помещение. Ещё большим нелогичным предупреждением со стороны пресс-службы президентской администрации стало требование не задавать в адрес Владимира Зеленского никаких вопросов. Украинский президент, по словам сотрудников, не собирался отвечать на вопросы журналистов.

Нелли Ковальская на своей личной странице в социальной сети Facebook отметила, что почувствовал себя официанткой, не имеющей опыта работы, которую прилюдно отчитал недовольный обслуживанием клиент.

Напомним, что вышеобозначенная встреча произошла в турецком Стамбуле. Украинский президент Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей встретились 8 августа. Поводом для встречи стало поздравление высокопоставленного духовного лица с новоиспечённым лидером украинского народа. Патриарх Константинопольский поздравил Зеленского, пожелав ему успехов в должности главы государства.

Стоит отметить, что после этой встречи Владимир Зеленский заявил журналистам, что поговорил с патриархом о таких вещах, которые являются поводом для беспокойства всех людей.