ИА «Ореанда-Новости». Журналистов агентства «Спутник», задержанных в Турции, отпустили на свободу.

Журналисты агентства «Спутник», ранее задержанные в Турции, были освобождены. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на близких репортёров, которые находятся возле Дворца правосудия Анкары.

Их отпустили на свободу после дачи показаний, уточняют источники. На данный момент известно, что в действиях репортёров не обнаружили состава преступления.

Ранее стало известно о задержании сотрудниками турецкой полиции главного редактора агентства Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. Маргарита Симоньян подтвердила данную информацию и сообщила, что в офисе агентства проводятся обыски. Трёх ранее задержанных сотрудников агентства обвиняли в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.