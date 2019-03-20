ИА «Ореанда-Новости» Глава Чечни Рамзан Кадыров убеждён, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который накануне оставил пост главы государства, принесёт ещё много пользы своей стране. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.



Как отметил Кадыров, Назарбаев многое сделал для укрепления российско-казахских отношений, он, по словам Главы Чеченской Республики, стал «самым близким союзником России», а также оказывал необходимую помощь чеченскому народу в сложные времена.

Кадыров подчеркнул, что он уверен в том, Нурсултан Назарбаев сделает ещё многое для Казахстана. Назарбаев остался на посту главы совета безопасности, также он остаётся лидером партии «Нур Отан», а также будет конституционного совета республики.

Сегодня 20 марта столицу Казахстана Астан официально переименовали в Нурсултан.



