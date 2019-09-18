ИА «Ореанда-Новости»Голодание является очистительной процедурой, которая может стать хорошей альтернативой медикаментам. Тем не менее, следует понимать, что серьезное голодание нанесет больше вреда, чем пользы. В таком тонком деле лучше прислушиваться к советам диетологов и не перебарщивать.

Перечень болезней, которые возможно вылечить при помощи голодания: ишемия, гипертония, атеросклероз, сердечная астма, малокровие.

Конечно, можно избавиться и от проблем с нарушением обмена веществ в организме.

Существуют и правила лечебного голодания. Например, рекомендуют пить больше воды, желательно очищенной или родниковой.