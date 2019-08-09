Мужчине удалось выжить, находившись в этой ловушке без воды и еды целых четыре дня.

В минувшее воскресенье 28-летний камбоджиец по имени Сум Бора отправился на поиски удобрения для собственного участка. Молодой мужчина собирал помёт летучих мышей, когда вдруг потерял свой фонарик. Нагнувшись за ним, Сум Бора поскользнулся и упал в образовавшуюся щель между камнями. Расщелина оказалась настолько узкой, что самостоятельно камбоджийский фермер уже не смог выбраться.

Семья фермера начала беспокоиться, когда он не вернулся домой к вечеру. Отправившись на поиски, родственники не сразу обнаружили мужчину. Брат потерявшегося фермера нашёл его в расщелине спустя три дня после пропажи. Всё это время 28-летний житель Камбоджи был без воды и еды. Однако, мужчина выжил и в таких условиях.

Семья обратилась за помощью к сотрудникам спасательных служб. Операция по извлечению молодого камбоджийца из этой каменной ловушке заняла около десяти часов. Спасателям даже пришлось разрушить часть скал, чтобы увеличить расщелину. Мужчину удалось вытащить на поверхность земли. Позднее Сум Бору поместили в местное медицинское учреждение, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Камбоджа, в основном, страна равнинная. Однако, на её территории есть области, где расположены горные системы. К ним можно отнести горный массив Дамрэй, который находится юго-западнее Камбоджийской равнины, горы Кравань на западе и Дангрэк на севере Камбоджи. Кроме того, с севера и северо-востока государство обступили Северные нагорья, а на востоке располагаются холмы Мои.



