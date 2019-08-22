22.08.2019, 20:01
Канада выступила против возвращения России в G8
ИА «Ореанда-Новости». Канада против возвращения России в «Большую восьмёрку», пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против возвращении России в G8. Однако против этого выступили уже Британия и Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия сможет вернуться в G8 после урегулирования конфликта с Украиной.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Россия считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления G8.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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