ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Так уж совпало, что начало чемпионата мира по Футболу началось в одно время с украинским «Парадом гордости». Данное совпадение вновь подняло волну про права секс меньшинств в России. Многие европейские и американские СМИ в попытках напугать приезжих, публикуют всякие страсти про мучения ЛГБТ движения. Но вот кого действительно неожиданно было видеть в списке разгневанных издательств, так это канал Ал-Джазира.

На их основном сайте была опубликована статья с заголовком: «ЛГБТ-футбольные болельщики, отправляющиеся в Россию, получают угрозы, ввиду чего они обеспокоены ростом анти-гей-песнопений в стране.» В статье вкратце пересказываются некоторые справки из истории, где в негативном ключе рассказывается о проблемах с ущемлением нетрадиционных граждан.

Комичность всей ситуации заключается в том, что данный канал продвигает идеи исламизации мира и с их точки зрения, однополые отношения считаются страшным грехом, который должен караться смертью. В самом же Катаре однополые связи караются от 7 лет до пожизненного заключения. Однако наказание в виде тюрьмы — это лучшее, что может ожидать ЛГБТ активиста в случае его раскрытия. Скорее всего его могут убить сами родственники стремясь избавить свою семью от позора. Так же он может погибнуть от рук неравнодушных граждан, которые решат очистить его душу посредством бросания с крыши супермаркета.

Более того к чемпионату мира по футболу 2022 года который пройдёт в Катаре, представители ЛГБТ просто не будут допущены. Глава Минздрава страны Юсуфа Миндкара заявил, что для въезда в государство Персидского залива желающим придется пройти тест на гомосексуализм. Если он окажется положительным, то въезд данной персоне в страну будет запрещён.

Вся эта ситуация настолько абсурдна, что от этого становится даже смешно. В такой ситуации как нельзя кстати подходит выражение: «Чья бы корова мычала».

Данный канал был основан в 1996 году по личному указу эмира Катара. Считается одним из трёх главных противников американских СМИ наравне с RT и CGTN.