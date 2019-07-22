ИА "Ореанда-Новости" Руководство Республики Казахстан расширило список мировых государств для дальнейшего распространения безвизового режима. По словам властей, такое решение приведёт к тому, что инвестиционная привлекательность этой страны существенно повысится. Кроме того, принятые меры будут способствовать оздоровлению климата в среде бизнеса.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы комитета миграционной службы при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, граждане уже шестидесяти одного государства смогут въехать на территорию Казахстана, не оформляя визу.

В одностороннем порядке безвизовый режим функционирует по отношению к сорока пяти государствам. Жителям этих стран не нужно проходить процедуру регистрации в органах миграционной службы в течение тридцати суток с момента пребывания в Казахстан.

С оставшимися девятнадцатью странами Казахстан установил безвизовый режим на двусторонней основе. Граждане таких государств как Россия, Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия и Украина могут находиться на территории Казахстана до девяноста суток. Жители Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Кубы, Объединённых Арабских Эмиратов, Сербии, Таджикистана, Турции и южноамериканского Эквадора - до тридцати суток. Граждане Гонконга могут обойтись в Казахстане без визы сроком до четырнадцати суток.

Во всех остальных случаях гражданам иностранных государств необходимо пройти процедуру регистрации в течение пяти дней с момента въезда на территорию Казахстана. Об этом гласит закон «О миграции населения». Информация о том, каким образом получить регистрацию в Казахстане, размещена на официальном сайте комитета миграционной службы при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.









