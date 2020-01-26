Украинский государственный деятель заявил, что разговор Зеленского с российским президентом в преддверии Нового года состоялся после того, как произошёл обмен пленных и были переданы Киева корабли, арестованные в Керченском проливе.Телефонный разговор двух президентов состоялся 31 января по предложению Киева. Президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом и выступили за развитие отношений между двумя странами в 2020 году.