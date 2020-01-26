26.01.2020, 07:22
Киев дал объяснение по поводу звонка на Новый год Зеленского Путину
ИА «Ореанда-Новости». Дипломатическим маневром назвал журналистам "Радио Свобода" Дмитрий Кулеба, работающий на Украине на должности вице-премьера страны, звонок украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину.
Украинский государственный деятель заявил, что разговор Зеленского с российским президентом в преддверии Нового года состоялся после того, как произошёл обмен пленных и были переданы Киева корабли, арестованные в Керченском проливе.
Телефонный разговор двух президентов состоялся 31 января по предложению Киева. Президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом и выступили за развитие отношений между двумя странами в 2020 году.
Украинский государственный деятель заявил, что разговор Зеленского с российским президентом в преддверии Нового года состоялся после того, как произошёл обмен пленных и были переданы Киева корабли, арестованные в Керченском проливе.
Телефонный разговор двух президентов состоялся 31 января по предложению Киева. Президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом и выступили за развитие отношений между двумя странами в 2020 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии