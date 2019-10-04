04.10.2019, 19:29
Киев планирует полную изоляцию Донбасса в случае провала мирных переговоров
Источник: ИА «Ореанда-Новости». Как стало известно журналистам издания «Коммерсантъ», в Киеве разрабатывается альтернативный план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В случае, если «формула Штанмайера» не будет воплощена в жизнь, руководство Украины может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик. Сообщается, что в этом случае жителям прекратят начислять украинские пенсии и пособия, значительно ограничат или полностью прекратят поставки тепла, воды и электроэнергии. Перемещение людей между контролируемой Украиной и неконтролируемыми ей территориями также планируется ограничить.
Одна из редакций резервного плана включает в себя возведение стены вдоль линии разграничения, подобной той, что находится между Израилем и сектором Газа.
Одна из редакций резервного плана включает в себя возведение стены вдоль линии разграничения, подобной той, что находится между Израилем и сектором Газа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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