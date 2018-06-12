ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство иностранных дел Украины написало в редакцию иностранного издания – немецкого журнала Deutsche Welle просьбу о том, чтобы они заменили формулировку в своём журналистском материале. Властям не понравились слова о том, что в Донбассе конфликт назвали «гражданской войной». По мнению ведомства, это порождает не что иное, как агрессию.

Согласно словам спикера Министерства иностранных дел на Украине Марьяны Беца, такая формулировка не соответствует фактам и слова «гражданская война» продолжает агрессию между двумя государствами – Россией и Украиной. Она добавила, что журналист и журналистика должны основываться на фактах, поэтому власти Киева ждут от немецкого издания, что они заменят эту формулировку согласно нормам «международного права».

Немецкое издание в свою очередь пошло навстречу и заменило эту формулировку на другую: конфликт на Восточной Украине. Эта статья посвящалась переговорам министров иностранных дел «нормандской четвёрки», которые состоялась в Берлине. Напомним, под этой четвёркой имеются ввиду Россия, Украина, Франция и Германия.

На этой встрече министры обсуждали договорённости о прекращении огня. А также миротворческую миссию в Донбассе. Общего взаимопонимания по всем пунктам они так и не достигли, но некоторые вопросы решили.



Напомним, в 2014 году власти Украины начали военные действия в отношении самопровозглашённых республик в Донбассе и Луганске – ДНР и ЛНР. Эти территории выразили желание стать независимыми после того, как в феврале этого же года на Украине случился государственный переворот.

Однако в апреле этого года Порошенко своей подписью заверил документ о том, что власти Украины перестанут вести «антитеррористичекую операцию» в Донбассе, которая шла с 2014 года. Сейчас там идёт миротворческая операция под руководством не СБУ, а самих военных.