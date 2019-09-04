ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер рассказала, что Киев может привлечь Москву к контролю ситуации на территории Донбасса.



Олифер отметила, что Украина сейчас рассматривает вопрос возвращения России в общий центр по контролю и координации сторон.



Она добавила, что такое решение с украинской стороны связано с тем, что сейчас на Донбассе возрастает количество нарушений режима тишины. В последние недели в регионе были обстрелы, в ходе которых применялось оружие, запрещённое Минскими соглашениями.