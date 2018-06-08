ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты украинской Рады попросили службу безопасности усилить контроль над Одессой, по их мнению, город уходит из-под контроля властей в Киеве. При этом разные политологи прокомментировали это утверждение.

Депутаты Рады опасаются, что в Одессе в невиданном масштабе нарастает «террор» по отношению к антироссийским активистам. Поэтому Совет национальной безопасности на Украине предложили предпринять срочные меры и собрать совет по безопасности.

Игорь Луценко, который является депутатом верховной рады Украины, написал на своей страничке Facebook об этом. По его мнению, местные жители и власти в Одессе начинают поддерживать пророссийское движение и даже сотрудничают с местными антиукраинскими организациями.

Он считает, что Украина может потерять город на юге по тому же сценарию развития, как случилось с Донбассом. А это очень большая угроза для страны – лишиться третьего по величине исторического города.

Это заявление прокомментировали многие политики. Со слов Михаила Погребинского, который в стране является директором центра по изучению политики и конфликтологии, в их стране есть «бандиты», и они станут такими же «бандитскими методами» пытаться подавить любое проявление антиукраинского движения. В связи с этим, людям просто опасно каким-либо образом активничать в этом направлении.

Политолог Анатолий Вассерман же отметил, что саму страну доводят до состояния, когда люди любым способом – референдумом или кулаками, захотят воссоединиться с Россией.

Российский политолог Богдан Безпалько предположил, что, возможно, человек с таким заявлением просто недоволен кем-то, стоящим у власти в Одессе, поэтому, с помощью давления на борьбу с пророссийским движением, пытается решить этот вопрос. Может, даже желает на эту должность поставить своего родственника или другого человека – более лояльного.



На видео ниже: марш националистов в Одессе 2 мая 2018 года.



