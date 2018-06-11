Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа продолжить саммит в Пхеньяне в июле. Об этом сообщает газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники.

Приглашение в Пхеньян содержится в письме, которое председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль передал Трампу 1 июня.

Как пишет издание, еслит Трамп примет это приглашение, то третий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне.

12 июня в Сингапуре состоится историческое событие – лидеры США и Северной Кореи впервые проведут встречу. Ее темой станет денуклеаризация Корейского полуострова и нормализация отношений.

Встреча готовилось несколько месяцев. Примерно за две недели до ее проведения Трамп объявил об отмене этого мероприятия из-за оскорбительных высказываний властей Пхеньяна в адрес вице-президента США. После этого в Нью-Йорк отправился представитель Пхеньяна. В результате переговоров было принято решено все-таки провести встречу.

Подписания каких-либо документов по итогам встречи не ожидается. Как отметил Трамп, он рассчитывает получить от Ким Чен Ына гарантии денуклеаризации региона. В этом случае США готовы приступить к отмене санкций против КНДР, а также рассмотреть возможность открытия посольства в Пхеньяне.