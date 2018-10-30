30.10.2018, 13:27
Kiss выступят в Петербурге с прощальным концертом
ИА «Ореанда-Новости» Легендарная глэм-рок группа Kiss проводит прощальный тур по всему миру. Любимая миллионами команда эффектных музыкантов решила закончить карьеру и удалиться на покой.
Прощальный тур “One Last Kiss: End Of The Road World Tour” продлится три года. Организаторы обещают самое лучшее шоу за всю историю группы. Именно умение создать яркое выступление, а также пронзительное музыкальное сопровождение и стало причиной популярности американской команды. Многие фанаты, находясь под впечатлением и сами начали музыкальную карьеру.
В прошлом году барабанщик группы Питер Крисс уже покинул сцену. "— Мне 71 год, а я по-прежнему веду себя как тинейджер, это пугает меня, — объяснил свое решение музыкант, выступавший в Kiss в гриме Кота. — Мне повезло быть современником Дженис Джоплин, Джима Моррисона и Beatles, это было время классной музыки. Сейчас же её гораздо меньше, время настоящего рок-н-ролла уходит, и это грустно", - признался Крисс журналистам.
Теперь пришло время и самой группе стать историей. Примечательно, что об уходе участники группы заявили на съемках шоу America’s Got Talent (аналог российского шоу Голос, Минута славы и т.п.). Музыканты объяснили свое решение тем, что "пора дать дорогу молодым". Отметим также и то, что в начале 00-х группа уже проводила прощальный тур, станет ли этот тур действительно прощальным - покажет время.
Группа Kiss была основана в 1973 году. Состав группы - Пол Стэнли, Джин Симмонс, Эйс Фрейли и Питер Крисс покорил фанатов безумными шоу, грандиозными декорациями и талантливой музыкой. Использование эпатажного грима, который стал "фирменным" стилем группы также стало новаторством в музыкальном мире. Всего за 45 лет своего существования группа выпустила и продала более 100 миллионов копий своих синглов, получив таким образом более сорока пяти золотых и платиновых альбомов. Невероятная популярность Kiss вкупе с грамотным коммерческим подходом сделала группу культовой для нескольких поколений.
Прощальный тур группы стартует в 2019 году, в Петербурге музыканты выступят 11 июня. Концерт также пройдет и в Москве 13 июня.
Прощальный тур “One Last Kiss: End Of The Road World Tour” продлится три года. Организаторы обещают самое лучшее шоу за всю историю группы. Именно умение создать яркое выступление, а также пронзительное музыкальное сопровождение и стало причиной популярности американской команды. Многие фанаты, находясь под впечатлением и сами начали музыкальную карьеру.
В прошлом году барабанщик группы Питер Крисс уже покинул сцену. "— Мне 71 год, а я по-прежнему веду себя как тинейджер, это пугает меня, — объяснил свое решение музыкант, выступавший в Kiss в гриме Кота. — Мне повезло быть современником Дженис Джоплин, Джима Моррисона и Beatles, это было время классной музыки. Сейчас же её гораздо меньше, время настоящего рок-н-ролла уходит, и это грустно", - признался Крисс журналистам.
Теперь пришло время и самой группе стать историей. Примечательно, что об уходе участники группы заявили на съемках шоу America’s Got Talent (аналог российского шоу Голос, Минута славы и т.п.). Музыканты объяснили свое решение тем, что "пора дать дорогу молодым". Отметим также и то, что в начале 00-х группа уже проводила прощальный тур, станет ли этот тур действительно прощальным - покажет время.
Группа Kiss была основана в 1973 году. Состав группы - Пол Стэнли, Джин Симмонс, Эйс Фрейли и Питер Крисс покорил фанатов безумными шоу, грандиозными декорациями и талантливой музыкой. Использование эпатажного грима, который стал "фирменным" стилем группы также стало новаторством в музыкальном мире. Всего за 45 лет своего существования группа выпустила и продала более 100 миллионов копий своих синглов, получив таким образом более сорока пяти золотых и платиновых альбомов. Невероятная популярность Kiss вкупе с грамотным коммерческим подходом сделала группу культовой для нескольких поколений.
Прощальный тур группы стартует в 2019 году, в Петербурге музыканты выступят 11 июня. Концерт также пройдет и в Москве 13 июня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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